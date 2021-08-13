全球併購活動創下史上新高。受惠於超低利率和股價大漲，今年初以來的併購交易連連改寫新紀錄。

根據Refinitiv數據，2021年宣布之尚待完成和已經完成的併購交易總價值已經達到3.6兆美元，超過2020年全年總額3.59兆美元。

今年到目前為止，已經公告35,128筆併購交易，較去年增加24%。

安永會計師事務所（Ernst & Young）全球副主席Andrea Guerzoni表示，併購交易的動能顯示未來市場基本面仍然強勁。由新的融資解決方案和產業所驅動，未來18～24個月的併購交易可望維持這樣的進行速度。

他並表示，私募股權投資公司的強勁需求，以及借殼上市之「特殊目的收購」（SPAC）交易的反彈，就近期到中期而言，應該有助於維持併購交易市場的榮景。

今年以來，僅美國的併購交易額就達到2.14兆美元，歐洲和亞太地區的交易額分別為6570億美元和6200億美元。

Wiss & Company合夥人Matthew Barbieri表示，資本利得稅即將提高，促進了美國的併購活動。

每一個季大部分的併購交易通常都來自於科技業。科技業今年以來公布的併購交易總價值達到7990億美元，持續保持領先。金融服務今年來的併購交易額為4420億美元，而工業的交易額為4380億美元。

此外，今年以來，SPAC公司，即所謂的「空白支票公司」的收購總價值達到4950億美元，創下新高記錄。

AT&T旗下跨國媒體娛樂集團華納媒體（Warner Media）和 Discovery的合併案，是今年以來最大宗的交易，合併後新公司的企業價值超過1200億美元。

根據Refinitiv的最新數據，消費者零售業和旅遊業等仍受疫情影響的產業，今年的併購活動落後科技和醫療保健等其他產業。

今年以來，可再生能源業已完成的併購交易價值約為180億美元，較去年增加1倍多。安永會計師事務所表示，「環境保護、社會責任和公司治理」（ESG）已日益成為投資決策不可或缺的一部分。