特殊學名藥廠美時(1795)上半年EPS 3.21元創同期新高，但第2季毛利率、營利率意外雙降，稅後淨利3.54億元季減2成，今日開低後不久被打入跌停板鎖在122元，至12:50，賣單有2400餘張苦著臉想要賣出。

美時第2季營收為34.64億元，年成長29.4%，季增4.2%；毛利率為41.8%、營益率達17.5%，年增加1.6與1.9個百分點，但季減少3.21與4.02個百分點；稅後淨利3.54億元，年增18.7%%、但較上季下滑2成；每股盈餘1.38元，較去年同期的1.23元成長，但低於前一季的1.85元。

美時今年上半年營收達67.89億元，年增44.1%。營業毛利為29.45億元，年增46.5%；毛利率為43.4%，較去年同期增加0.7個百分點。美時上半年本業獲利能力成長強勁，營業利益達13.19億元，較去年同期躍增82.1%；營益率更比去年上半年大幅提升了4個百分點，達19.4%。稅後淨利成長力道同步強勁，年增86.8%達到8.03億元。

美時今年第2季成功送出首件NCE-1，癌症用藥Midostaurin軟膠囊的美國學名藥證申請，並已收到美國FDA的同意審查通知。這不僅強化了美時在美國市場的癌症用藥產品組合，也帶來「首先送件(First-to-file)」以潛在取得180天獨家銷售權的商業契機。

此外，在癌症用藥的藥證取得進度方面，美時的7項癌症用藥（Lenalidomide、Gefitinib、Vinorelbine、Pazopanib、Sunitinib、Enzalutamide、Temozolomide）在第2季於全球市場共取得了21個藥證核可。其中，Vinorelbine 軟膠囊（主要適應症為乳癌）更已在台灣此項口服藥劑之全球最大單一市場取得了藥證。美時將持續透過目標市場與產品組合雙向多元化等策略，儲備長期的產品競爭力。