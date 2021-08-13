北市陳姓已婚男子，與某女發生婚外情，雙方在東區某民宅同居，去年6月小三下班返家，陳性致勃勃求歡，但女方以太累為由拒絕，陳為此大發雷霆，先拿礦泉水澆對方頭，接著強脫對方衣褲，再以手指強插女友私處及肛門，還將手指塞進對方嘴巴，士林地院審理後，認為陳為私慾無視女方性自主權，依強制性交罪判處3年8個月。

判決指出，陳男與被害人為同居情侶關係，去年6月某日被害女子下班時，陳已在家中等她，不久更開口求歡，但女方以「剛下班很累」拒絕。

陳男懇求不成後開始抓狂，先拿礦泉水潑女友，接著強行拉過對方，把她從椅子按到地下，接著騎在對方身上，將被害人牛仔褲扯下，並以手指性侵對方的私處及肛門，最後還將手指塞入對方嘴巴並塗抹臉部，過程中女方不斷掙扎並大喊救命。

女方求救引發鄰居關注，轄區警方到場時，仍不斷聽到被害人在喊救命，經開門制止陳男後，因女方堅持提告，依強制性交罪將陳逮捕、法辦。

陳男庭訊時否認犯行，表示是女友先行挑逗，當時還拿出情趣內衣給他挑選，但女友突然提到自己要錢裝修房子，開口跟他要200萬，被拒絕後對方就開始拒絕歡好，辯稱女友是要錢不成，才會告他性侵。

法官審酌，警方到場時，在門外依稀仍聽到被害人「救命啊」、「不甘心啦」等求救聲，此外被害人當時並未穿著任何情趣內衣，認為陳的供詞反覆不一且多有矛盾。

判決指出，陳不思尊重女方性自主權，為滿足性慾強制性交，造成被害人身心痛苦，且犯後否認犯行，指稱被害人是貪財設局，也未嘗試與女方和解、賠償損失，毫無悔意，依強制性交罪判陳3年8個月有期徒期。