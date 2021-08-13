日本東京奧運才剛結束，新冠疫情隨後就爆開。台大前感染科醫師林氏璧今天發文表示，日本昨天新增4200例確診，創下周三的新高，重症患者197人，也創下歷史新高，更可怕的是抗原陽性率也來到22.5％。「確診病例急速增加，已是無法控制的狀況；可說是災害等級的非常狀態。」

林氏璧今在臉書發文表示，東京奧運結束，日本Delta疫情才剛剛開始，東京緊急事態滿月卻未見成效，昨天新增4200例確診，創下周三的新高紀錄；此外，重症患者197人，連2天創歷史新高。

林氏璧指出，讓他更擔心的是，短短七天過去，PCR與抗原陽性率就從20.7％，來到驚人的22.5%，檢查顯然做的不夠，因此現在檯面上所呈現的確診數字，可能只是冰山一角。而東京的醫療體系也連帶跟著緊繃，確診病患難以住院治療，昨天就有1萬9396人只能在家休養。

林氏璧透露，東京的住院病患創下新高紀錄3667人，如果重症患者不斷增加，將導致原本能治療的病患也無法獲得治療，如此一來，死亡人數可能也會增加。雖然到目前為止，死亡人數還沒有跳起來，但死亡是延遲指標，東京會不會發生五月中台灣觀察到的「隱形缺氧」的狀況，來不及送醫的問題導致死亡增加，這些值得密切關注。

林氏璧也分享昨天東京防疫會疫專家的說法，指出東京疫情正以前所未有的速度擴大中，新增的確診病例急速增加，已是無法控制的狀況；可說是災害等級的非常狀態。每個人都必須有如此的危機感。