圖為104到109學年度台大系統學生選課人次一覽表。(台師大提供／李侑珊台北傳真)

台大、台師大與台科大組成「台灣大學系統」，跨校修課人數逐年成長，6年來已累計3萬3279人次，還可跨校雙主修、輔系並逕讀博士。考量到3校參與學系數及提供名額逐年增加，110學年起開放「跨校雙主修」，並由台師大與台科大先行試辦。

台大系統自103學年成立，106學年首度開放跨校修習學分學程，108學年開放跨校輔系，近3年來已有48個學系，開放3校同學跨校雙主修及輔系，包括台師大教育、特殊教育、設計、表藝等，台大機械、化工、人類、社會等，以及台科大營建、建築、財務金融、智慧財產權學位學程等，合計186人取得修讀跨校雙主修及輔系資格。

根據台大系統統計，3校跨校選課人數從104學年2535人次、105學年4603人次、106學年5735人次、107學年6114人次、108學年6811人次，到109學年已增加到7481人次，數據明顯成長，6年來累計多達3萬3279人次。

台大系統數據也顯示，其中像是台師大學生申請跨校輔系，前3年累計達180人次。進一步分析，歷年學生修讀科系累計人數，以台科大智慧財產權學程15人為最多，其次依序是台科大財務金融系10人、材料科學與工程系9人、台大社會系7人作為熱門選擇。

今年剛畢業的台師大東亞系校友陳希晟指出，108年開放跨校輔系時，就錄取台科大建築系，修讀2年便拿到輔系學位，目前準備攻讀建築相關碩士學位。

陳希晟認為，3校跨校選修制度，讓建築零基礎的他，能有機會多元學習。不過學習還是得考自己，由於是非建築本科系學生，因此每天騰出2小時練習繪圖技巧，以及得自行克服學校間距離與排課衝堂等問題。

台師大教務長劉美慧認為，學生透過跨校選課、輔系及雙主修，除了能拓展學習視野，擴大學生學習圈，也增加與他校學生合作機會。

劉美慧也說，因應跨校輔系、雙主修制度上路，未來跨校修課需求，應會再提高，將持續增加3校間學程修習名額，拓展學生學習視野、降低各校各自開課成本，同時整合3校全英語課程，並以台師大現有的國際文化學分學程為基礎，合作規劃全英語國際文化學分學程。