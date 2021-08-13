【旅遊經 編輯部報導】國內疫情於7月27日調降為二級，疫情並持續穩定控制中，為兼顧防疫與民眾的遊憩需求，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處於日前(8月11日)，泛舟業者在防疫期間提出營業計畫，經東管處審核通過，同意花蓮縣秀姑巒溪泛舟河段帶客從事泛舟活動，但東管處會不定時稽查，督導業者確實落實防疫措施。

泛舟相關防疫準則，除須全程佩戴口罩、保持社交安全距離等通則性防疫規定外，泛舟活動均採預約制、每艘舟艇乘載人數降載至每位遊客須維持1公尺以上社交距離(也就是本來一艘船可搭乘10人左右，降載為6人)、每梯次限100人以下、梯次間須間隔1小時，並落實人員的健康監測及相關清潔消毒作業。欲前往花蓮泛舟的遊客，可先上東管處官網-防疫專區查詢經審核通過的合格業者，並洽合格業者預約行程，到場後配合業者量體溫、實聯制及填寫健康自主聲明，並請注意泛舟時採固定座位不得隨更換，全程均須佩戴口罩，划槳及個人安全防護裝備不與他人共用，行進間應保持舟艇間距離，亦禁止潑水打水戰等行為。

東管處同時呼籲遊客，雖然國內疫情降溫，國外疫情仍相當嚴峻，千萬不可輕忽變種病毒較高傳染力的風險，旅遊之餘也別忘了要注意安全，持續遵守防疫相關規範。

圖片：東管處提供