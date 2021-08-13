今天在大聯盟場上洋基以8：9不敵白襪，而這場比賽非常受人矚目，因為比賽地點不是在兩隊的主場進行，而是移師到愛荷華州戴爾斯維的「玉米田球場」。而為何選在這座球場進行比賽，這可大有來頭，大聯盟為重現並致敬電影《夢幻成真》的真實場景，選在這座用玉米田打造的球場。

Jose Abreu smashes the first MLB homer EVER in Iowa pic.twitter.com/wEyzySbRFE — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 12 2021

奧斯卡影帝凱文科斯納(Kevin Costner)在1989年上映的這部電影扮演農場主人，但他和父親失和，但有天他聽到一個聲音：「你蓋好了，他就會來。」於是他像著魔般的剷平自己的玉米田建造了一座棒球場，後來更等到自己的偶像喬傑克森(Joe Jackson)前來打球，最後因此和父親和好。

自那時《夢幻成真》這部電影的經典台詞「If you build it he will come」成為實境，大聯盟也從去年就宣佈安排洋基和白襪在這裡比賽，但受到疫情影響延後了一年，但今天終於「夢幻成真」，為大聯盟歷史締造了壯舉，首次在愛荷華州進行大聯盟比賽。

而洋基和白襪也相當捧場，沒有因為離開主場就發揮不佳，上演了一場打擊大戰，在首局白襪球星阿布瑞尤(José Abreu)就敲出左外野方向陽春炮，將歷史性的一轟送進場外的玉米田中，這一幕相當精采，肯定會流傳千古。

然而這座球場的全壘打牆似乎矮了一點，洋基和白襪打者紛紛把握機會大肆開轟，第3局洋基重炮賈吉(Aaron Judge)也強勢開轟，這是一發3分炮，但下半局席曼奈茲(Eloy Jimenez)馬上回敬，將分數咬回，接著在4、6、9局都有全壘打出現，兩隊合計炸了8轟，玉米田球場瞬間上演煙火秀，球迷想必也大呼過癮！