「如果找不到工作，就去開咖啡廳好了!」這是蔡光庭大學時向同學開的一句玩笑話，只是人生難料，他真的踏上學習咖啡的路，因為味覺靈敏，2017年還獲得咖啡杯測大賽台灣選拔第3名，去年真的開了1間咖啡店。

開咖啡廳是很多人的夢想，很多年輕人都希望開擁有1間咖啡店，輕鬆的煮杯咖啡給客人，工作質感滿分，真正實踐夢想的卻很少。

非餐飲專科系畢業，蔡光庭大學4年級時在咖啡廳打工，發現自己對味道的感受很靈敏，心中對咖啡的興趣油然而生，決定挑戰這行業。

從工讀生學做咖啡，蔡光庭學習老闆傳授的經驗，再去其他咖啡廳吸收不一樣的知識與理念，逐漸願意自掏腰包花錢上課練習技巧。他品嘗咖啡味道的優異能力，在2017年世界杯杯測大賽台灣選拔賽中，獲得第3名，另曾在台南店家辦的小型杯測賽事獲得冠軍。

一路花在學習咖啡的課程費用，蔡光庭稱「沒仔細去算，起碼20萬跑不掉」，他坦言在這行遇到最大的困難是經濟問題，「還是會有生活壓力，但是自己熱愛的事情跟選擇，再累也要漂亮的走完」。

學了7年的咖啡功夫，去年終於在南區樹林街2段開了1家《OCB Blooming好喝至上》咖啡店，卻正好遇上疫情，蔡光庭苦笑，「真的很不巧，就盡力而為」。

受新冠肺炎疫情影響，蔡光庭想推出咖啡濾掛包，讓咖啡更生活化，客人不用到咖啡廳，仍可簡單的品嘗好喝又專業的咖啡風味。