中元普渡為了祭拜好兄弟，許多婆婆媽媽都會準備大量供品，一名女網友表示，因為擔心阿嬤在疫情期間上市場會危險，於是她教阿嬤網路購物，沒想到阿嬤網購拜拜的供品，竟然來了整整11箱飲料，讓她崩潰「接下來半年只能喝麥香了嗎？」貼文一出，掀起熱議。

女網友PO出阿嬤一口氣訂的11箱飲料。（圖／翻攝自Dcard）

該名女網友在社群平台《Dcard》表示，前陣子因疫情關係在家工作，回到老家也順便陪伴阿嬤，她擔心在這段期間阿嬤會趴趴走去菜市場，所以教阿嬷學怎麼網購，她驕傲的表示阿嬤現在也學會叫外賣，大半夜還會幫她叫鹽酥雞，「一整個比我還上癮」。

因為要拜拜，阿嬤網購的供品送到樓下請原PO去領，「我以為只是一些泡麵罐頭啥的澎湃組合包」，沒想到阿嬤竟然一口氣訂了11箱飲料，而且她們家在沒電梯的公寓5樓，原PO一箱一箱搬上樓崩潰「我真的差點累倒」，也開玩笑說「接下來半年只能喝麥香了嗎？」

貼文一出網友笑翻，「哈哈哈哈寄給我，我幫你喝啦」、「綠茶那～麼好喝怎麼會只有ㄧ箱！」、「好像我阿嬤，之前說我想吃辣雞麵，她直接給我買40包」、「相信原PO搬回家已經懷疑人生」、「阿嬤好Q是不是搞錯單位了」、「你該慶幸不是青草茶」、「有一種渴叫阿嬤覺得你渴?!」。