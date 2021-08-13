氣象局針對17縣市發布豪大雨特報，新竹縣、南投縣升級豪雨。（圖／翻攝自氣象局）

旺盛午後對流帶來短時強降雨，氣象局發布17縣市豪大雨特報。(氣象局提供)

（16:20更新)新竹縣、南投縣升級豪雨特報，受西南風及午後對流發展旺盛影響，氣象局針對17縣市發大雨特報，新竹縣及南投縣山區有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭、南投、高雄、屏東、澎湖地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

根據氣象局資訊，今日新竹縣橫山鄉內灣國小累積雨量最多，下午4時已達110.5毫米；雨量第2多地區落在南投縣國姓鄉，累積94毫米，第3名為屏東縣琉球鄉，累積91.5毫米。午後對流所造成的短時強降雨易讓低漥處發生淹積水，請多加留意。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣。

豪雨特報：南投縣、新竹縣。

氣象局針對「新竹縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止。

水利署針對台北市與新北市發布一級淹水警戒。（16：20警戒已排除）