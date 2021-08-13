台北市長柯文哲14日受邀到台東搭乘熱氣球。（資料照片）

台北市長柯文哲14日受邀到台東搭乘熱氣球。（資料照片）

台北市長柯文哲將於14日早上到台東搭熱氣球自由飛，由台東縣長饒慶鈴陪同並開放現場 5000人入場，台東多名民意代表呼籲柯文哲三思，遭民眾打臉「說好的沒事少移動呢」、「不是說愛台東就延後來台東嗎」，對此台東縣府回應，城市交流都是遵循CDC防疫規範下進行。

據了解，柯文哲13日傍晚到台東，公開行程除了和地方政治人物餐敘外，14日早上5點將參加台東熱氣球嘉年華活動的自由飛首航；民眾黨台東縣黨部一發布新聞後，引起縣民的疑慮，遭網友批評柯文哲和台東縣府的防疫兩套標準。

縣議員古志成呼籲柯文哲盼三思而行。他說，「我從頭到尾都反對」，質疑兩位首長防疫2套標準。此外，柯日前憂心父親節成為防疫破口，台北市疫情至今未清零，這趟台東行程是很不好的示範，許多鄉民希望柯文哲深思。

縣議員林參天強調，「那麼多人擠在窄小的藤籃內，該如何維持社交距離？」他說，柯文哲具醫學專業背景，若是來台東宣導相關防疫知識，他很歡迎，但若只是搞熱氣球，跑政治活動行程，實在沒必要。饒慶鈴當初說台東人限定，如今卻邀柯文哲來搭熱球，是否有2套標準？只要柯文哲明天自由飛如違反防疫規定他一定會檢舉。此外，場地活動開放5000人入場，縣民痛批「不就是大型群聚嗎」、「首長防疫嚴格要求民眾，自己卻放寬標準，是官與民的差別嗎」。

台東縣府交通及觀光發展處長余明勳表示，有關鹿野高台大草原熱氣球活動主場地的防疫問題，縣府已詢問中央並提供防疫計畫，根據花東縱谷國家風景區管理處的資料，高台的容量是5000人，且要保持社交距離；另外，在核心的管制區域內只能台東人進入，管制區外沒有特定限制，遊客可自由走動。至於搭乘熱氣球藤籃內的限制，安排4個角落各1人，也就是連同飛行員僅能搭乘4人，禁止交談，戴口罩，柯文哲搭乘時也要符合規定。