Dcard日前有網友求問哪裡有隨手可得驅邪物引發熱烈討論。(摘自Dcard)

農曆7月鬼門開，Dcard日前有網友求問哪裡有隨手可得驅邪物，「身上放點草有用嗎？要帶一點還是一盆？」不少人熱心提供答案，點名菖蒲、岩蘭草、抹草都能避邪，其中有人說「看宮廟師傅用白花油在化解」，有網友回說，「難怪身邊很多人都帶白花油」。

該篇貼文獲得熱烈回響，許多網友都熱心回應，「帶什麼？帶著一顆剛正的心就可以了！」「傳統民間風俗可在身上放置香包、平安符」，也有人分享菖蒲、岩蘭草等都具有驅邪作用。也有網友調侃，「有什麼東西會加草進去，是草仔粿？」「草能避邪？難怪建國花市沒聽說鬧鬼」，令人莞爾。

白花油榜上有名。(摘自Dcard)

其中，有網友認真爬梳資料，轉貼知名命理老師臉書貼文，「岩蘭草成分源來真的可以避邪」，瞬間讓「白花油」引發熱議，「這邊宮廟看師傅都是用白花油在化解」、「難怪沒聽過 7-11 鬧鬼，原來店裡就能買到白花油」「傳統中煮油驅邪就用白花油啊」。但部分網友則kuso「用滾珠精油瓶驅魔？」「都幾世紀了別鬧了」。

網友五花八門的避邪分享，讓人莞爾。(摘自Dcard)

另也有網友分享，本來對「鬼門開」壓根不在意，沒想到卻發現朋友幾乎多數人都有驅邪小物在身上，舉凡平安符、十字架、佛珠等，「原來，大家都抱持寧可信其有的心情。」