行政院擬發5倍券振興經濟，但仍堅持發券不發現金，引發綠營內部不同意見，民進黨英系立委今共同發表聲明，希望政院能全民免付1000元，直接發券下去，對此，名嘴李正皓2點解析，認為這是總統蔡英文給行政院長蘇貞昌的最後通牒。

因應疫情衝擊，蔡政府去年推出付1000元換取3000元的「振興3倍券」，行政院規畫今年再推出「5倍券」，民進黨英系立委陳明文、羅致政、莊瑞雄、蔡易餘、江永昌等人，今（13日）在臉書串聯「全面振興、全民免付」的共同主張，呼籲行政院規畫的「振興券」，全民免付1000元，直接發放振興券。

該共同聲明稱，有鑑於今年疫情衝擊大，紓困與振興須同步，希望蘇貞昌拍板定案前，能多聽且採納各方意見，紓困用現金振興採用券，雙軌明確，且今年振興券不同往年，所以主張全民免付1000元，直接發放振興券，讓人民有感。

對於這10個英系立委跳出來發聲，李正皓也隨即在臉書發文2點解析，表示一是蔡英文給蘇貞昌的最後通牒，其次是5倍券這個鍋，蔡英文不背。

李直言，自己曾預言，5倍券最大的問題不是外部民眾的反對，而是連執政黨自己內部派系都不支持。甚至昨天某媒體一天兩獨家，一篇指「蔡英文出面踩煞車，5倍券拿1千換5千有變數」；另一篇指「蘇貞昌找綠委溝通5倍券只過場交差」，都顯示了蔡英文對5倍券的不滿。今天英系立委的連署反對5倍券釋放的訊息很明確，請蘇貞昌修正5倍券政策，不要1000換5000，否則「後果自負」。