台中市議員張玉嬿（左起）、謝志忠、王立任質詢抨擊，火災派遣62.82秒全國最久，連消防局長都沒下載119報案APP。（盧金足攝）

消防人員與火神肆虐搶時間，台中市議員13日質詢抨擊，台中市消防局火災「受理派遣秒數」62.82秒居全國之末，夜間75.08高於全國59.74秒，連消防局長曾進財都未下載「119報案APP」質問哪裡出問題，為何老是慢半拍？消防局表示，火災案件派遣工作除盡力爭取時效，也須有效判斷、蒐集及過濾案件資訊，對未下載「119報案APP」，曾進財說「我看就會了，等下就會下載」。

市議員謝志忠、王立任、張玉嬿質詢時表示，依台中市消防隊第一梯次分隊火災出勤，即分隊警鈴響起至消防車離隊時間，日間為66.16秒高於全國平均53.67秒、夜間75.08高於全國59.74秒，皆為六都最久、而到達火場平均時間為544.50秒也高於全國平均524.35秒，究竟是哪裡出了問題？應盡速檢討。

議員抨擊，包含出勤秒數、到達現場秒數、第一梯次分隊火災出勤平均時間皆遠高於全國平均，人命關天，分秒必爭，希望局長檢討改善，並加強推廣119報案APP精準報案定位，讓火災黃金時間即刻救援，並有效減少打火兄弟的負擔。

謝志忠表示，根據內政部消防署去年統計資料，針對「受理火災平均時間」，台中市的「受理派遣秒數」，也就是接獲通報至通知在隊待命人員出勤時間，多達62.82秒為全國最久，且遠高於全國平均41.60秒。

謝志忠說，火災、山難牽涉精準定位問題影響救援時間，要求建置台中市消防救災APP；而2020年內政部警政署推出「119報案APP」結合GPS定位與經緯度，能加強災難的報案派遣效率，「但連在場幾乎所有官員、連消防局長自己都未下載，真的需要加強！」

張玉嬿指出，災害搶救應把握黃金救援時間，119報案APP更要廣為宣導，可是山區經常收不到網路訊號，導致救護車和消防車經常找不到正確位置，消防局應該對偏遠地區另外想辦法因應，建立多向救災資訊傳達管道，才能更加提升災害搶救效率。

王立任表示，在災害中任何的延遲都有可能導致憾事發生，而台中市的受理派遣及出勤秒數竟然是六都之末，身為第二大都市真的是該檢討。另外消防局光2019年就辦理約2500場的消防宣導，宣導人次為63萬人次，應該透過這些場次加強向民眾宣導「119報案APP」，並邀請民眾下載及使用這個軟體。尤其打火弟兄非常辛苦，透過使用「119報案APP」可以減輕他們的負擔，讓消防派遣系統能運作得更順暢。

消防局長曾進財指出，火災案件派遣工作除盡力爭取時效，也須有效判斷、蒐集及過濾案件資訊，據了解，其他縣市消防局受理派遣火災案件時間較短，主因為採用快速預派遣方式，取得案件概略地點後，先派遣最少消防車組出勤，後續再蒐集相關情資，該方式雖能爭取出勤反應時間，但執行任務的消防人員難以於出勤前知悉現場狀況，且不同功能消防車輛種類眾多，在資訊不足情形下，也可能無法於第一時間派遣適切車輛。

他強調，消防局受理派遣火災案件，首要任務為引導報案人描述出案發地址或概略地點，接續為確認現場狀況，包含火災類型、建築物類型、有無人員受困受傷、起火樓層、建物樓層、有無火煙及濃煙顏色等事項，以利消防局於第一時間能派遣適切救災能量；為兼顧受理派遣時間、資訊蒐集傳達及出勤適切救災能量，消防局將再研議精進方案，盼以最快速、正確及有效判斷的方式守護市民安全。

消防局指出，市府已於去年4月起配合內政部消防署，請市府各機關透過各通路及多元管道協助推廣「119報案APP」，消防局官網首頁也配合宣導，鼓勵民眾下載使用。