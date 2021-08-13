疫情指揮官陳時中昨表示，「3＋11」並非破口，民眾黨立委張其祿、賴香伶表示，這是事實，是否破口不是由誰定義。（民眾黨團提供）

本土疫情5月中旬大爆發，外界普遍認為，疫情指揮中心鬆綁邊境管制的「3＋11」措施被視為疫情破口，但疫情指揮官陳時中昨堅稱「3＋11」並非破口。對此，民眾黨立委張其祿表示，「3＋11」是不是破口不是由誰來定義，而這是事實，不能因為現在疫情趨緩就當作沒發生，後續仍會持續追究相關責任。

張其祿表示，5月中旬以來疫情爆發，就是機組人員防疫指引改變，加上諾富特飯店群聚事件，這是清楚的事實，不是由誰來定義，也不是陳時中說得算，國人很清楚，就是「3＋11」政策導致疫情升溫。

民眾黨立委賴香伶也認為，陳時中稱「3＋11」並非破口是失言，身為疫情指揮官，應該在科學基礎上回應調查結果，該做的沒有做，現在說是群聚事件，顯然是轉移焦點，令人大失所望。

張其祿強調，「3＋11」破口造成疫情升溫，造成百餘人喪命，防疫警戒升為第三級逾兩個月，現在最重要的是把破洞補好，做好防疫，但不能因為疫情守住，「3＋11」決策錯誤就當作沒發生。

對於政府不願提供會議紀錄，現在對外聲稱「3＋11」並非破口，民眾黨呼籲，請民進黨政府請面對「3＋11」政策失當，以及放任諾富特混居造成本土疫情爆發的事實，不要造神的時候衝第一，出事落跑也衝第一。