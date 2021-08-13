疫情指揮中心指揮官陳時中昨(12日)表示，「3＋11」政策未影響社區，華航諾富特案是群聚事件，不算是社會破口，引發外界批評。民進黨立委范雲之前曾主持相關協調會，她今(13日)回應，指揮官已經清楚說明3＋11不是破口，現在最重要就是大家團結防疫。此回應曝光後，不少網友都在相關新聞報導留言痛批，「又上演傾全黨救一人」、「又用這招」、「3+11不是破口，難道從天而降，簡直是胡說八道」。
陳時中昨說明，3+11這樣的政策，並沒有影響到社區，一些機組員與其家人、諾富特員工染疫，屬於一個群聚的事件，並不算是一個社會的破口，要再澄清一下。范雲今表示，當時考量飛航安全，衛福部並沒有直接採納，如今指揮官清楚說明3＋11不是破口，現在最重要是一起繼續團結防疫，繼續支持指揮中心決定。
范雲最新說法曝光後，有不少網友湧入她的臉書留言「請你好好道歉」、「一直吹捧自己，怎麼不反省檢討？」「道歉很難嗎？」
另有大批網友在《yahoo》相關新聞下方留言表示「說別人時，都不用團結？」「這不是破口什麼才是破口? 氣得都想破口大罵了」、「拚命洗白白...真是太誇張了」、「如果不是破口，病毒會自己憑空出現？」
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