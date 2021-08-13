中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前稱放寬長程航班機組員檢疫期為「3+11」政策非防疫破口，引發朝野論戰。曾主持相關協調會的民進黨立委范雲（中）13日受訪表示，指揮官已清楚說明，她將全力協助相關的調查，並連續8度重申「現在最重要的是，大家繼續一起團結防疫」。（張鎧乙攝）

范雲回應

疫情指揮中心指揮官陳時中昨(12日)表示，「3＋11」政策未影響社區，華航諾富特案是群聚事件，不算是社會破口，引發外界批評。民進黨立委范雲之前曾主持相關協調會，她今(13日)回應，指揮官已經清楚說明3＋11不是破口，現在最重要就是大家團結防疫。此回應曝光後，不少網友都在相關新聞報導留言痛批，「又上演傾全黨救一人」、「又用這招」、「3+11不是破口，難道從天而降，簡直是胡說八道」。

陳時中昨說明，3+11這樣的政策，並沒有影響到社區，一些機組員與其家人、諾富特員工染疫，屬於一個群聚的事件，並不算是一個社會的破口，要再澄清一下。范雲今表示，當時考量飛航安全，衛福部並沒有直接採納，如今指揮官清楚說明3＋11不是破口，現在最重要是一起繼續團結防疫，繼續支持指揮中心決定。

范雲最新說法曝光後，有不少網友湧入她的臉書留言「請你好好道歉」、「一直吹捧自己，怎麼不反省檢討？」「道歉很難嗎？」

另有大批網友在《yahoo》相關新聞下方留言表示「說別人時，都不用團結？」「這不是破口什麼才是破口? 氣得都想破口大罵了」、「拚命洗白白...真是太誇張了」、「如果不是破口，病毒會自己憑空出現？」

網友到范雲臉書留言。(取自范雲臉書)