台股今(13日)陷入萬七保衛戰，電子、傳產、金融一片慘綠，航運股浮浮沈沈，貨櫃三雄全收黑，指數開低後一路下殺，午盤指數狂跌逾220點，萬七大關失守，終場加權指數重挫237點，以16982.11點作收，成交值3788億元。

美股道瓊、標普指數周四再創新高，費城半導體指數則跌逾1%，台股開盤小跌3.6點，以17216.34點開出，台積電開盤小跌1元，以585元開出後越走越弱，一度來到579元，下跌7元，跌逾1%；聯電開漲0.2元，但不敵賣壓，盤中下跌2.3元，來到57.8元，跌幅3.83%；股王矽力-KY也跌破4000元大關，跌逾4%，在缺乏主流帶動下，17200點、17100點整數關卡接連失守，11點30分過後，連萬七整數大關都告失守，指數來到16991.73點，跌逾220點。

航運族群早盤一度表現強勢，貨櫃三雄的長榮開盤小漲0.5元，並攻高至139.5元，尾盤則出見下殺，陽明則是開低走高，早盤來到140元，漲逾4%，萬海則是開低走低，尾盤一度下殺至217元，跌逾5.6%。

至於近期有多檔除息的金融股也是開高走低，有併購題材的開發金、中壽逆勢走紅， 中壽開盤漲逾9%，開發金也漲逾5%，12日除息貼息的兆豐金漲逾1%，近期討論度高的元大金則跌逾3%，富邦金、國泰金盤中都跌逾1%。

疫苗相關股今逆勢收紅，高端收在309元，漲幅6.74%。