東京奧運剛剛落幕，台灣選手奪得好成績，相關的周邊商機發威，「鞍馬王子」李智凱也在東奧奪銀。華南銀行長期贊助李智凱，宣布與Visa國際組織合作發行「ｉ網購生活卡（夢想落地款）」，惟為使新卡更具紀念意義，故將正名為「ｉ網購生活卡（2020年東京奧運主題紀念款）」。

而華南銀行的東奧紀念卡卡面出爐，設計採用銀色主視覺，並運用東京奧運幾何體操圖形及金色元素，象徵未來國內於奧運競技項目排名能更上一層樓。

華南銀行Visa品牌「ｉ網購生活卡（2020年東京奧運主題紀念款）」自即日起開放民眾線上申辦，限量發行1萬卡，申辦完成且核卡者，將統一於2021年9月中下旬寄發卡片。

申辦成功的卡友，自今年10月起至2022年3月底止，每期帳單都能享有指定通路20％回饋（每期帳單回饋上限500元），指定通路包含foodpanda、UberEats、Spotify、KKBOX、綁定街口APP於5大便利商店消費及綁定台灣Pay消費等，日常生活消費可獲得高額回饋又具收藏紀念價值意義，非常值得申辦。