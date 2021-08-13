台灣水泥公司昨天發布重大訊息指出，台灣水泥公司董事長張安平與董事會認同慈濟捐購BNT疫苗，決定捐贈慈濟新台幣1億元用於購買BNT疫苗，以提供全民施打，對此，慈濟基金會誠摯的感恩台灣水泥公司董事長張安平與董事會的共襄善舉。也感恩各界的愛心人士能「共善共行、齊心防疫｣。

慈濟慈善基金會已在7月21日簽訂500萬劑BNT原廠疫苗採購合約，採購的疫苗將全數捐給政府主管機關，作為國人施打使用，目前已有企業參與護持共善效應。

慈濟慈善事業基金會表示，慈濟本次疫苗捐贈係匯聚全球慈濟人及各界善心大德的愛心所共同成就，並由「慈濟慈善事業基金會」承擔購買與捐贈事宜；若有個人、企業及團體一起共行共善，可以將「守護眾生、齊心防疫｣款項，捐入慈濟慈善基金會的「慈善項目」。

而慈濟提供的QA中也提及「將與鴻海、台積電一樣，在9月以同等數量陸續輸入。」