疫情穩穩控制住 新北疫情今首度「＋0」 13:482021/08/13 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 近期新北市永和區某大型社區傳出同棟有5例確診，引發社區居民人心惶惶，市府派出機動篩檢隊延長篩檢到14日，昨又新增1例確診個案。（資料照，劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 好消息！新北市政府今確診個案首度「＋0」。 近期新北市永和區某大型社區傳出同棟有5例確診，引發社區居民人心惶惶，市府派出機動篩檢隊延長篩檢到14日，昨又新增1例確診個案，據了解，今確診首度「＋0」，是5月9日疫情爆發以來首見，讓市府同仁相當開心。 對此，衛生局未證實也未否認，表示下午中央流行疫情指揮中心記者會將會公布。 《半導體》精材Q3迎旺季 疫情障蔽Q4能見度 中華精測：半導體缺料到明年 #新北市 #篩檢 #疫情 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔣萬安好形象婆媽愛 黃珊珊防疫曝光大增 04:102021/08/13 地方新聞 焦佑鈞：DRAM下半年仍供不應求 04:102021/08/13 財經要聞 《金融》三級警戒衝擊 信用卡6月簽帳金額探近13月低 08:032021/08/13 財經 林沖手術命危 哭求老天「別帶我走」 04:102021/08/13 娛樂新聞 工總：搶購WHO認證疫苗 比紓困重要 04:102021/08/13 焦點要聞 《營建股》疫情受控時 興富發曹淵博：房市將爆量推案 10:532021/08/13 財經 面對疫情挑對「思考框架」 做最佳決策 07:002021/08/13 生活 拚抗疫 江蘇7常委坐鎮揚州 廣州問責拔官 04:102021/08/13 焦點新聞 陳時中稱3＋11非破口 侯友宜：境外產生破口才讓疫情肆虐 11:392021/08/13 政治 田馥甄hito拿5獎大贏家 04:102021/08/13 娛樂新聞 長照機構開放探視 雙北除外 04:102021/08/13 焦點要聞 生活熱門新聞 熱低壓來了 今起防劇烈天氣 暴雨連7天 - 生活 直播》全國新增4本土 北高各2例 另增2死 - 生活 勞工1萬元補貼多2類人 今開放申請 懶人包一次看 - 生活 奧麥斯颱風生成機率曝 專家揭一張圖：今年夏天怪怪的 - 生活 高端疫苗最新意願登記出爐 醫怒：完全違反醫學倫理 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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