好消息！新北市政府今確診個案首度「＋0」。

近期新北市永和區某大型社區傳出同棟有5例確診，引發社區居民人心惶惶，市府派出機動篩檢隊延長篩檢到14日，昨又新增1例確診個案，據了解，今確診首度「＋0」，是5月9日疫情爆發以來首見，讓市府同仁相當開心。

對此，衛生局未證實也未否認，表示下午中央流行疫情指揮中心記者會將會公布。