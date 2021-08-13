高雄吳姓妙齡女子未婚懷孕、在家中廁所產下死胎，怕家人責罵竟把死胎丟進垃圾袋，還騙父母是「嘔吐物」。吳母清潔滿是血跡的廁所時，將垃圾袋連同死胎通通丟進垃圾車。吳女父母因不知情獲不起訴，但吳女遭高雄地院依遺棄屍體罪判刑6月，緩刑2年。

24歲吳女未婚懷孕，不敢讓家人發現所以沒去產檢，但肚子日漸隆起，怕家人起疑，只好謊稱是胃脹氣。2019年10月15日上午吳女因破水腹痛，躲在家中廁所分娩，並將死胎丟進垃圾袋後昏倒，吳父見狀，緊急將女兒送醫撿回一命，醫院發現吳女是生產血崩，主動通報警方處理，警方將吳女及父母3人依遺棄屍體罪嫌送辦。

吳女辯稱，孩子生下來時就發現沒有呼吸心跳，她以為是死胎，情急之下就隨手把孩子放進垃圾袋，綁好放置在垃圾桶旁後，因失血過多在廁所昏倒。

吳父供稱，他看女兒在廁所待很久都沒出來，前往查看發現女兒昏倒在地、到處都是血，趕緊抱女兒去醫院急救。女兒在醫院清醒後，還特別交代他轉告媽媽幫忙把廁所垃圾桶旁那袋「嘔吐物」拿去丟掉。媽媽不疑有他，清潔整理後將「嘔吐物」裝進垃圾桶，直接拿去鄰近的子母車丟棄，事後被清潔人員收走，送往仁武焚化爐焚毀，直到醫師告訴他女兒是因生產血崩，才知道女兒竟然懷孕產子。

檢方認為，吳女雖坦承把死胎丟進垃圾袋，但因嬰屍已被焚毀，無法證實出生時是死是活，只能依遺棄屍體罪起訴。

高雄簡易庭法官認為，吳女一時失慮，對於生命延續與終結嚴重欠缺應有的尊重，所為實有不該，但吳女犯後深具悔意，經此案偵審程序及科刑宣告教訓後，應知警惕而無再犯之虞，因此法官認為暫不執行其刑為當，茲併諭知緩刑2年，以啟自新。