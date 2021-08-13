新冠疫情全球延燒，而來台發展的大馬「創作鬼才」黃明志日前在社群指出「馬來西亞疫情嚴峻，醫療物資相當匱乏」，沒想到貼文一出引來「抗疫女神」賈永婕回應「我想要幫忙可以跟我聯絡一下嗎？」

馬來西亞疫情持續延燒，確診數也不斷攀升，大馬藝人黃明志雖目前來台隔離，但也一直在臉書呼籲急需醫療機器和物資，並也同步捐贈100多萬馬幣（約660萬台幣）購買醫療物質，在日前引出賈永婕時，今（13）日也傳出好消息，賈永婕宣布「跨國支援前線行動開始」，她透露第1步就是明（14）日會有2000件防護衣先送到吉打蘇丹阿都哈林醫院（Hospital Sultan Abdul Halim），由主治醫師Dr.Azreen接收捐贈。賈永婕還預告「接下來的支援會陸續到，再讓我努力一下！」

賈永婕同時在文末標註「同理心」，讓大批網友相當感佩，直呼「偶像真的要前進馬來西亞？！台灣精神靠妳帶領，自助也樂於助人」、「只有賈永婕能超越賈永婕」、「我這個住在馬來西亞的台灣人打從心裡對你說聲謝謝。已經是國際美女。」、「下一部電影【即刻救援】」的當然女主角」、「天啊 我只是在黃明志的YOUTUBE影片呼叫了女神 真的就有行動了 太厲害了」。

而大馬歌手黃明志對於馬來西亞疫情擔憂，也痛批政府不作為「那些所謂的大官，就只會把醫護人員和病人丟去送死。每天破萬確診，牠(他)們什麼都做不到，醫生向外界求救卻跑去對付他們。自己放著疫情不顧一天到晚在那邊玩政治遊戲。」面對疫情政府的態度會讓民眾不滿情緒漲到高點。