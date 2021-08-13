衛福部長陳時中昨說，「3＋11」措施不是疫情的破口，只是群聚事件而已，引發爭議。回鍋再戰國民黨主席的前新北市長朱立倫今天表示，陳時中的說法就是在幫自己開脫，請大家不要等閒視之，也千萬不能輕輕放過，因為民進黨的治國哲學，就是「謊言說一千遍就是真理」。

朱立倫質疑，如果「3＋11」措施不是破口，請問民進黨，什麼才是這波造成台灣800多人死亡，經濟被封鎖3個月的元凶，查出來了沒有？

他再問，如果「3＋11」不是破口，為何之前連續幾個月面對外界的質疑，民進黨從上到下，沒有一個人敢這樣辯護？非要等到時間慢慢過去了，民眾記憶開始淡忘了，才丟出這樣的說法，企圖竄改事實的真相？

朱立倫痛批，最離譜的是，那場沒有會議記錄，就做成開放「3＋11」決議的關鍵會議，根本是陳時中自己主持，且不說他當時第一時間還推給副指揮官，他這次的說法，根本是自己護航自己，自己幫自己開脫。