李心潔（左）幫手斷掉的柯震東擦背。（双喜提供）

國片《鱷魚》，柯震東、李康生、李心潔主演，以《下半場》獲得台北電影節最佳攝影獎的陳大璞執導。13日搶先在情人節前夕釋出前導預告與ˋ款「動物系個性派愛情宣言」系列前導海報。柯震東再度擔綱男主角並以截然不同的角色，想要讓觀眾見到他顛覆以往的演出。

前導預告中，柯震東一身白吊嘎配牛仔短褲，以「鱷魚」一名去找李康生飾演的劉主任「求職」，用職場新鮮人的身分開始他的新生活，並在此時邂逅青農姐姐李心潔，更出現了經典的「手斷掉得靠曖昧對象幫忙擦澡」的鏡頭，2人之間的火花一簇即燃，其中在李心潔幫柯震東擦背時相視一笑的畫面，更是看出其中暗昧的情愫。

《鱷魚》前導預告 10.08 愛到底 ㄍㄧㄥ到底

回想這段過程的拍攝，柯震東淡定表示完全不擔心自己需要在鏡頭前裸上身，因為沒在拍攝時，他不但勤加鍛鍊身材，更在「議員辦公室」外的球場上叱吒風雲，成為當地新的「人肉景點」；而李心潔看到柯震東的裸上身，一開始大笑直呼有點害羞，但也怕柯震東「濕身」太久會感冒，快地就拾起專業的精神，快速的拍攝完成，讓柯震東大讚好貼心。

「動物系個性派愛情電影」源自於男主角「鱷魚」的特性，在電影中，每個角色都有自己的「特點」，每個角色身上都可以看到宛如動物的直覺及個性。前導預告說明了「鱷魚」名字的由來，柯震東飾演的「鱷魚」笑說因為缺錢沒辦法把龍的角刺上，因此缺角的龍就成了鱷魚，而鱷魚的精神只要「認定目標，咬住了就不會放過」，也成為了柯震東這個角色，貫穿全片的精神主軸，只要是他認定的人、事、物，他都會竭盡全力奮鬥到底。

柯震東在片中跟李心潔大談一場暗藏洶湧的戀愛，官方海報以「愛的宣言」為主題。共有4張不同情境、4種不同愛情態度的大膽宣言、給觀眾4個不同的柯震東。分別是「愛就是要奮不顧身」、「愛上了就毫無保留」、「喜歡就咬住不放」、「只要勇敢愛，就毫無阻礙」，充分表達柯震東飾演的「鱷魚」，將來勢洶洶，準備讓觀眾跟著柯震東談一場「咬住不放」的戀愛。將於10月8日在台上映。