最近，東南衛視播出專題片《習近平與福建文化自然遺產》，專題片中首次出現了一份大陸國家主席習近平在擔任福建省長時期的親筆批示，也讓習近平的筆跡首次曝光。

這份20多年前的批示，全文近150字，內容是肯定福建泉州籌建古代船舶發展史陳列館的做法。

中國古代造船技術曾領先世界，形成了中華民族獨有的舟船文明。尤其是福建泉州憑藉發達的造船業，在宋元時期成為「東方第一大港」，與世界近百個國家有海上貿易往來。大陸學術界當時一直呼籲，要建立中國人自己的船模館。

泉州海外交通史博物館（簡稱「海交館」）自1990年代啓動大規模古代木帆船科學復原工程，組織大陸專家學者和造船師傅，復原中國歷史上著名的各式古船。經過8年努力，海交館完成了多達156種船型的複製。

當時海交館迫切希望能給這些古船複製品建一個大型船模陳列館，以展示工作成果。但由於缺少建設資金，工程遲遲未能展開。

海交館前館長王連茂回憶：「我們做完了船型，但沒錢建陳列館，就向當時的習省長寫了一份報告。

2000年8月，時任福建省省長習近平得知情況後，立即作出批示：「福建是中國古代造船中心，泉州是中國古代海上絲綢之路的起點，在福建泉州海交館籌建古代船舶發展史陳列館是適合的，有特色，有意義，也有基礎和基本條件。在批示結尾，習近平叮囑：「盡快形成報告，報我審批。」

據報導，為落實習近平的批示，福建有關部門迅速協商解決建館所需資金。很快，展廳改造與陳列所需的320萬元人民幣經費全部落實。