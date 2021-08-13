女星陳珮騏演過不少膾炙人口戲劇，精湛演技有目共睹，被封為「八點檔女神」，她時不時會在社群平台更新動態，和粉絲分享生活，日前她曬出一系列穿搭照，一雙白皙的長腿讓人看得目不轉睛，讓網友忍不住狂讚：「這美腿太不科學」，意外掀起熱議。

日前陳珮騏在臉書發文寫下：「對別人主動喜歡，獲得的是自己滿滿的感覺溫暖。」並曬出一組美照，只見她身穿白T和牛仔吊帶裝，對著鏡頭露出招牌笑容，大秀一雙纖細白皙的長腿，由於她坐下來，短褲更是縮到大腿根部，彷彿下秒就會曝光。

貼文一出，立刻引來大批粉絲狂讚，「這美腿太不科學」、「這個腳，我愛了」、「嗷嗚！這雙長腿」、「還有一雙美腿」、「辣個腿」、「哎唷，這個腿真美」、「喜歡今天的照片，清新可人」、「陳老闆的腿好長啊」、陳珮騏也謙虛開玩笑：「整型的」、「裝的」、「角度對，人人都嘛腿長。」

事實上，陳珮騏留長髮多年，前陣子才一口氣剪掉，而她也對自己的新髮型十分滿意，「覺得這才是我最適合的長度！至於十幾年沒再剪過的Boy cut…才是我最真實、最帥的本色。」整個人看起來年輕不少，如今再發文又是萬眾矚目的焦點。