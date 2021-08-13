衛福部部長陳時中近期因疫苗短缺與國產疫苗相關問題，成各界攻擊焦點。反萊豬醫師蘇偉碩表示，陳具有「聽話」與「不夠專業」兩大特質，讓他成為很好的門神和擋箭牌，故蔡政府捨不得換掉他，他的官位才能挺過無數風暴穩如泰山。

蘇偉碩今日（13）接受香港媒體《中評社》訪問指出，陳時中上半場的「防疫神話」多少有運氣成分，其實所謂的「超前部署」只是原地踏步；牙醫出身的陳不具學者性格，在很多醫療專業上選擇聽從上級指示，而非基於醫療學術倫理，這種狀況平常沒事還好，一旦爆發大事，專業度不足的領導就是一件極度危險的事。

蘇偉碩直言，陳時中具有「聽話」與「不夠專業」兩項特質，反而讓他穩坐官位。蘇分析，陳在流行病學、防疫上不夠專業，故在回答媒體的質疑時，常用一些俚俗或威權的方式迴避；加上他不是學者出身，不受學術倫理的專業束縛，本身EQ也不錯，應對進退「很滑很油」，又總是在那擺出一號表情，很適合當擋箭牌或門神的角色。

針對疫苗施打猝死狀況，蘇偉碩表示，台灣比例明顯偏高，但衛福部有沒有用心找出原因？若整個政府都是採取消極的態度，不願面對真正的原因，問題永遠無法解決。此外，疫苗是科學問題，他知道現在有人又準備要用「愛台灣」來護航國產疫苗，但他還是要強調，疫苗無法用表決或煽情的方式處理，因為科學問題必用科學解決，正如「愛台灣」並不會改變太陽的溫度。