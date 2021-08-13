行政院將發放振興五倍券，民眾須先拿1000元現金換取5000元面額的振興券，但基層民眾多傾向免付1000元，行政院長蘇貞昌允諾適度擴大免付1000元對象，含中低收入戶及申請紓困4.0方案民眾，約906萬人受惠。台南市長黃偉哲今天表示，其他未在紓困申請對象範圍的民眾，將以市預算補助照顧更多台南民眾。

黃偉哲今天表示，政府發五倍券美意是照顧更多民眾，中央規畫906萬人不用再花1000元就能領到五倍券，台南市則希望能進一步規畫、訂定一個機制，會在中央基礎下更放寬，以市預算補助照顧未被照顧到的民眾，將這1000元由市府協助補助，估計市府將負擔約8至10億元經費。

但他也強調，這當然有排富條款，付得起1000元買五倍券的金字塔頂端，就不在市府補助對象之列，這部分可從所得稅相關資料可訂出辦法。

他說，待行政院公布確定方案，市府也會盡快公布相關辦法。黃偉哲也建議，基層民眾心聲多希望全部都免付1000元，仍希望中央可以再研議考量。