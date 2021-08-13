屏東一名人夫在妻子懷孕期間搞外遇，還讓小三懷孕，因為對方逼問如何處理，嚇得他向友人求助：「以前天天睡她，希望她懷孕都沒有」、「這次做到一半還有戴套」，但2人姦情最終還是被妻子發現，氣得對小三提告求償，但法院審理時，因為正宮提不出丈夫與小三偷情的有力證據，最後仍判決正宮敗訴。

正宮控訴，丈夫在她懷孕期間結識小三，進而發展出婚外情與發生多次性行為，讓她無法忍受的是，小三明知老公已婚，卻持續與丈夫交往，嚴重侵害她的配偶權。可是小三辯稱，她不知道人夫已婚， 請求法官駁回正宮之訴。

正宮在法院審理時，檢視人夫與友人的對話紀錄，包括人夫丈跟友人說：「好像…要當爸了欸」，友人反問人夫：「要如何處理？」，人夫回：「她下個月都要陪男朋友」、「以前天天睡她，希望她懷孕都沒有」、「這次做到一半還有戴套」，還問友人：「她現在逼我決定怎麼辦？」。此外，正宫還提出丈夫對她坦承外遇的對話紀錄。

法官認為，因為小三否認人夫與友人討論的女子是她本人，加上正宮無法提出丈夫與小三發生姦情的直接證據，最後判決正宮敗訴，可上訴。