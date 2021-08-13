成功大學林姓研究生11日與友人到嘉義縣大埔鄉六角亭遊玩，卻在潛入中裡找手機時溺斃。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

22歲成功大學林姓研究生11日與友人到嘉義縣大埔鄉曾文水庫遊玩，由於曾有外國網紅拍下在淹水的六角亭跳水、戲水影片，水性極佳的林姓研究生和同學游進六角亭後，也跳了幾次水，最後卻在下潛找手機時失去蹤影，今13日警方會同法醫相驗，死因為溺斃，家屬無意見。

林姓研究生和黃姓同學都是桃園人，二人在台南讀書，前天下午相約從台南到大埔玩，兩人疑似循小路闖進封閉的大埔湖濱公園，並游至已淹至2樓的六角亭跳水，玩了一陣子，林請黃把放在涼亭3樓的手機丟給他，結果手機卻掉人水中。

兩人為找回手機，輪流潛至水中找了4、5次都沒找到，兩人一度放棄又回到六角亭三樓跳水2次，準備離開前，林生表示還要再潛水找一次手機，結果就沒再出現，黃生覺得不對勁報案，昨12日下午兩點林生遺體被尋獲。

昨包括嘉義縣救難協會、水上救生協會等單位都投入潛水搜索行動，最後是薛姓教練找到研究生，站在船上的林父見兒子被找到，痛哭失聲喊他的名字說「我們回家了」，薛姓教練則說是林生自動來搭他的手，似乎是希望教練把他牽上來，還對著死者喊話「記得轉世再做爸媽的小孩」。

大埔鄉長吳明勳說，8月初因水庫不斷進水，水位上下下下很危險，因之前就曾見過有人在六角亭一帶玩水、跳水，公所早已封閉湖濱公園入口處，並派員加以管制，推測2人應該是循其他小路進入公園，結果發生憾事，讓人感到難過、遺憾，也呼籲遊客切勿進入封閉公園水域，以免發生意外。