台股13號黑色星期五，電子、傳產股領頭大跌，市場多殺多湧現，不甩財報優異的基本面支撐，獲利了結、停損賣壓齊出，台股盤中幾乎沒有買盤拉抬，指數一路下殺，以16982點、大跌237點作收，為近2個月來首度收盤摜破萬七大關，成交值續縮至4000億元以下，僅3788億元。

由於本周以來天天跌，日K線連七黑，周線大跌544點、跌幅3.1％，周成交值僅有1.8兆元，為連續5周來萎縮，與7月第一周高峰的3兆元，縮減了四成；月線也因而紅翻黑，月線目前跌265點跌幅1.54％。