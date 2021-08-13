帛琉泡泡即將開航，外界憂心「5+9」檢疫措施恐重蹈機組員「3+11」覆轍，衛福部長陳時中昨回應「3+11」不是破口，只是群聚事件，也沒有影響到社區，此話一出再度引發爭論。國家政策研究基金會永續發展組召集人陳宜民等人今天公開表示，「3+11當然是破口」，呼籲指揮中心用科學方式作驗證。

今天在「防疫制度化與疫苗自主權」線上座談會中直言「3+11當然是破口」，因為政策的改變，影響桃園市政府和中央防疫的分工，當時防疫旅館是地方政府管轄範圍，但桃園市政府沒有好好做管理，包括動線安排，甚至AB棟未分流，導致疫情擴散至新北和台北，時序上就是如此，更別說基因序列上的相關。

陳宜民說明，根據指揮中心5月15日公布的病毒定序結果，機師及諾富特旅館個案和羅東、萬華茶室等個案都有可能是同源的；如果要判定是否為破口，需要用科學的方法做驗證；呼籲指揮中心把這些個案的病毒基因序列全部上傳到國際平台，讓大家可以去抓資料進行基因氧化分析。

前國健署長邱淑媞更砲轟指揮中心嚴重失效及濫權，對於3+11不是破口一說，她認為陳時中少講了兩個字，應該是「3+11不是唯一破口」，因為不僅3+11措施失效，後面每一關都破了， 防疫旅館沒人管、檢驗偵測系統瓦解 ，關關失守，釀成817條人命。