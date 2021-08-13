永豐路高城郵局於今年1月也成功阻詐匯款28萬元，八德警分局12日親自頒獎表揚。（桃園市八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市政府八德警分局日前在警民合作下，成功阻止多件詐騙案件，12日表揚轄內金融機構阻詐有功人員，由副分局長吳學安、偵查隊長林宗星、四維派出所所長林俊廷、高明派出所副所長羅義靜親自到銀行表揚並頒贈獎金。

八德分局表示，這次獲表揚的金融機構有中國信託八德分行及永豐路高城郵局，其中中國信託八德分行分別於今年1月及3月各成功阻止2件詐騙案，替民眾守下6萬2500元。永豐路高城郵局於今年1月也成功阻詐匯款28萬元。

中國信託八德分行林經理、王專員今年1月關懷提問林姓民眾發現有異，經通報警方到場協助，發現林民落入假交友詐騙陷阱，成功攔阻匯款5萬6500元。今年3月中，中國信託郭經理、蘇辦事員也成功攔阻一位何姓民眾遭假交友投資詐財匯款6千元的案例。

永豐路的高城郵局經辦陳小姐、童小姐也提到今年1月一位葉姓民眾也是聽了網友遊說穩賺不賠的話術，要邀請其加入代購中間商並賺取利潤，葉民一時掉入陷阱，好在有行員關懷提問，加上警方到場分析解釋，葉民才打消提領大筆存款的念頭，守住28萬元。

行員指出，假交友詐騙真的很常見，於臨櫃辦理民眾提匯款業務時，都會多多注意，替民眾把關，避免民眾受騙上當。

八德警方，呼籲民眾如遇到疑似詐騙手法，一定要保持冷靜、小心查證、馬上撥打165反詐騙諮詢，也可聯繫轄區派出所到場，由警方到場當面協助處理。