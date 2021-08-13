七夕情人節，許多人沉浸在幸福甜蜜的粉紅泡泡。不過，對於打定主意「同居不婚」的情侶來說，儘管兩人同甘共苦多年，另一半一旦離開人世，卻可能面臨財產繼承無著、甚至被掃地出門的窘境。台灣《保險法》權威劉北元表示，沒結婚就無法保障另一半的財產繼承權，但不婚伴侶想要給另一半保障，並非無計可施，透過預立遺囑及規劃人壽保險，能在意外到來時，為所愛的人減輕負擔。

劉北元擔任律師期間，曾處理許多遺產爭訟案，其中一種類型是不婚族的遺產問題，多數情況是兩人都離婚後才相識相愛、相見恨晚，卻不肯再結婚，尤其是女性若前一段婚姻有小孩，選擇同居不婚的情況相當常見。

但劉北元透露，曾處理一個案例，男女同居近40年，女方卻在某日因心血管疾病猝逝，兩人一起居住的房子是在女方名下，結果女方和前夫生的小孩便理所當然地以繼承人身份，要求男方搬家。

這位男士年歲頗高，痛失老伴之餘，不但無法親自為女友料理喪事，還被掃地出門、無家可歸，真的是情何以堪。

劉北元感嘆，上述案例的男主角之所以面臨這般困境，就是因為沒結婚、非女方配偶，無法決定女友身後事。在法律面前，沒有配偶身分，不僅相愛40年共同累積的財產和回憶付諸流水，更沒有財產繼承權。