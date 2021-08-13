今天在大聯盟場上天使以6：3擊退藍鳥，這個系列戰的看點全都聚焦在大谷翔平和小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)身上，而今天的比賽不只是打擊對決而已，因為大谷翔平要登板先發，也讓兩人的投打對決備受外界期待，想看小葛瑞洛能否從在大谷翔平手中敲出全壘打。

可惜這場兩人都未開轟，但每一次的投打對決還是相當有可看性，今天大谷翔平總計投6局被敲3支安打失2分，送出6次三振但有3次保送，控球不是太穩定，自責分率上升到2.93，不過天使打線非常給力，也讓他成功拿下勝投。

大谷翔平首次面對小葛瑞洛就被敲出一壘安打，不過這也是他今天唯一的安打，第二次對決大谷復仇成功，賞給他一記三振，在兩人交手上形成平手，但第三次碰面大谷翔平控球不穩，以4壞球保送小葛瑞洛，今天就讓他上壘兩次。

第4局大谷翔平遇到亂流，遭賀南德茲(Teoscar Hernández)和葛瑞喬克(​Randal Grichuk)擊出安打，後者更擊出深遠二壘安，因此掉了2分，不過天使在前3局就拿下5分，所以還是以5：2領先對手，接著大谷翔平成功投完5、6局，教練決定換他下場休息。

另外在打擊部份，打谷翔平今天繳出3打數1安打的成績，吞下1次三振和1次保送，和小葛瑞洛差不多，但在兩人投打對決的部份略居下風，或許面對強打他不敢投出太甜的球，畢竟一不小心就會被敲出全壘打。

而在大谷翔平下場之前，隊友艾戴爾(Jo Adell)再貢獻1分，使得他下場時球隊保持6：2領先，成為勝投候選人，最後天使投手伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)雖然被敲出陽春炮，但仍以6：3領先，最後也成功守下，幫助大谷翔平拿下勝投，球隊也因此贏得漂亮一勝！