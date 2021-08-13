美股續創新高，亞股卻脫鉤，台股難逃黑色星期五，指數開低走低、重挫逾200點，電子股無力，航運股好戲只有上半場，萬七大關飛了，最低觸抵16978點，終場台股跌237.83點、報在16982.11點、成交量3788.96點；台股周線翻黑、本周台股跌544點。

電子股今表現整體跌多漲少，氣勢低迷，台積電(2330)開低震盪，收跌0.85%，股價位居所有均線之下，聯電(2303)午盤跌幅擴大、重挫約4%，鴻海(2317)上半年獲利三率三升，法說會後多家外資在最新出爐的報告中力挺，目標價上看168元，今股價抗跌逆勢有撐，漲幅一度達1%，終場守在平盤，聯發科(2454)表現亦抗跌，整場幾乎力撐小漲，大立光(3008)早盤後股價也翻紅。

美光重挫6%，記憶體族群持續向下修正，旺宏(2337)、華邦電(2344)跌幅高達6至7%，旺宏跌破年線，華邦電則跌破半年線，南亞科(2408)收跌約3%。

金融股再報喜事，開發金(2883)宣布擬以股份轉換方式溢價約17%取得中壽(2823)剩餘流通在外股權，完成100%收購目標，今引爆慶祝行情，中壽大漲6.7%，開發金漲幅也逾3%。

貨櫃三雄上半年財報大好，今股價卻僅撐住上半場好戲，長榮(2603)、萬海(2615)在13:00後面臨調節賣壓，跌幅分別達4%、6.5%；陽明(2609)則相對有守，站回月線位置，終場小跌0.37%。台驊(2636)、遠雄港(5607)下跌逾4%，新興(2605)、志信(2611)、慧洋-KY(2637)也均下跌逾2%，運輸類股指數下跌約2.8%，占比台股成交量34%，目前航運股融資餘額持續偏高，顯示籌碼面尚未完成有效整理。

分析師表示，近期台股走勢與國際股市脫鉤，表現弱勢，昨日指數持續下跌，日K連7黑，整體線型轉差，考量重量級法說會與財報利多已近尾聲，且多家重點公司7月營收表現低於預期，加上當沖比例過高將列入警示，且當沖減稅政策是否延長遲遲未定，政策面對市場不友善，造成人氣退潮、成交量能縮減，且盤面缺乏主流股，建議保守操作。

目前台股指數在季線之下仍是偏弱，下跌段看壓不看撐，除非能快速站回月線才可翻多，否則7月28日前波低點16893關鍵點位一跌破，則須留意恐慌性賣壓。