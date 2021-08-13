第六輪高端疫苗意願登記已於今天中午12點結單，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，目前約有113萬人勾選高端，不過還需要扣掉一些人數，才會決定第六輪開放到幾歲可打。

陳時中說明，目前共有113萬人勾選高端，但還要減掉一些這幾天有預約打第五輪莫德納的人數，扣掉後大概是90幾萬，不過詳細的數目還要等預約平台計算，才會決定第六輪開放到多少年紀。

先前陳時中表示，第六輪接種至少會有60萬劑高端疫苗，並希望有80萬劑，但確切數量仍待食藥署封緘檢驗完成才能確認。待指揮中心符合第六輪資格者，可於8月16日上午10時起至8月18日中午12時至公費疫苗預約平台預約，施打時間為8月23日至8月29日。

另外，昨（12日）單日接種人數15.8萬人，目前全國疫苗人口涵蓋率38.37％，劑次人口比40.91％，目前全國已打第一劑者超過900萬人。

根據指揮中心統計，全國意願登記完成總人數1353萬6536人，其中願意打高端的人數已破百萬人，共113萬1233人，其中單獨選擇高端的人數為19萬9366人，佔比1.47%