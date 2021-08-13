銀霞去年曾發聲明指控台大醫生陳姓醫師在2014年6⽉17⽇進⾏⼿術時，將她的卵巢癌誤診成巧克⼒囊腫，⼜在進⾏腹部內腔割除腫瘤⼿術時造成⾎⽔四溢，未能將腫瘤完整取出，導致她的癌細胞擴散，時隔一年多，銀霞13日親發聲明表示近日收到最高法院判決書，原判決廢棄，將發回台灣高等法院更審。

銀霞憶起該訴訟已長達近6年，過去一直都是扛著虛弱的身體抗癌，與陳姓醫師打訴訟醫療官司，「訴訟過程中，本人萬般皆無奈」，她還在聲明中表示當初陳姓醫師未依手術前的約定及遵循醫療常規進行冷凍切片及開腹手術，在之後訴訟中屢屢狡猾企圖卸責，原審法院未察據而判決，「天可憐見！」銀霞最後也提到，「感謝最高法院法官明察秋毫，廢棄原判發回高院更審，帶給本人一線公義的曙光。」

銀霞聲明。（圖／銀霞提供）

銀霞今年62歲，近年來身體狀況時常不穩定，必須定期赴醫院檢查回診，但近來因為疫情影響，她前陣子都不敢去醫院檢查，最近則是不能不去，她坦言自身的體力驟降，甚至連腰椎、手腕都不時出現疼痛，她日前晚間在家看電視時，不小心在沙發上打盹，她突然醒來後，想要站起來，卻發現腳無力，沒站好還不慎扭傷，「我現在一隻腳腫得跟豬頭一樣，走路也會跛腳」，她趕緊就醫，照X光檢查後發現，幸好沒有骨折等，目前就先靜養等待身體逐漸恢復。