中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨一句「沒有所謂的3+11的破口」，引發外界熱議，話題直至今日仍延燒。陳時中今重申，「3+11」是去年就推動的措施，華航、諾富特事件屬於群聚。

陳時中今在例行記者會上有備而來，除了製作手板，也花了大約10分鐘說明決策過程。他表示，2020年12月31日前都是「3+11」，即3天檢疫+11天自主健康管理；當時爆發紐西蘭機師造成本土案例，因此提出精進作為並配合秋冬專案。今年1月1日起，長程線改為7天檢疫陰性+7天自主健康管理、短程線維持14天自主健康管理。

國籍航空公司機組員防疫健康管控機制調整歷程。（圖／指揮中心提供）

當時指揮中心推動PCR採檢，發現6000多件都是陰性，決定放寬機組員措施。陳時中說，機組員除了染疫風險需要管控，飛航安全、身心健康均很重要，3月起改為「5+9」，當時的重點是要求民航局督導外站零接觸，航空公司也要負起管理責任。

「5+9」政策實施一個月後，4月15日回歸「3+11」。陳時中說，先讓檢疫時間拉長，加上採檢觀察染疫情況，再逐步放鬆至去年的3+11，同時搭配採檢政策。

陳時中強調，華航、諾富特確實屬群聚，對社區的影響上，也沒有找出可以連結的事證。群聚的最後一名工作人員確診日期是5月10日，家人則是5月12日，至今已逾3個月，都沒有相關連結。

至於是不是「3+11」導致諾富特員工染疫？陳時中認為，入住時間越短，染疫可能性越低，「我還是要強調，感染源頭應該是國外，但飯店裡面的工作環境、房務部員工間的關係，都難以真正釐清，只能說員工染疫、住的人染疫，出去後傳給家人，這個案子就是這樣子」。

針對雙北市長均對「3+11」政策有所「指教」，會不會感到委屈？陳時中回應，這個事件（群聚）剛告一段落時，不能斷言一定沒有關聯，尤其是基因定序相同，沒辦法在那麼短的時間裡面說和社會沒有連結，但是經過3個月，廣泛的疫調、採檢，發現沒有連結，因此應屬於單獨的事件。