大甲警方逮捕3名涉嫌詐欺等罪嫌的男子。（圖／警方提供）

桃園市朱姓男子將帳戶租給他人並寄至台中市大甲某超商，車手束男13日上午取貨時遭埋伏警察查獲，警方隨後在附近攔查接應車輛與共犯林及吳男，當場起獲供詐欺使用帳戶存摺、提款卡等證物，全案訊後將3嫌依詐欺、洗錢防制條例、毒品罪嫌送辦。

台中市大甲警分局調查指出，桃園朱姓男子遭詐騙集團以租用帳戶兼職收取租金方式，12日將自已申登持用帳戶存摺、提款卡（含密碼）寄至台中市大甲區某超商，後驚覺有異報警。

大甲警方獲報後積極展開調查，今天上午10時41分，於順天路超商埋伏，當場查獲束男前往領取包裹，內含帳戶存摺、提款卡；隨後於11時20分，於附近雁門路與復興路口循線攔查接應車輛，警車包抄逮捕共犯林、吳姓男子兩人。另外，警方也查獲束男施用毒品海洛因。

經偵訊後，三嫌均坦承犯行不誨，全案將依詐欺、洗錢防制條例、毒品危害防制條例案移送法辦，並持續向上溯源擴大追查上手及集團成員到案說明。

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