【旅遊經 編輯部報導】

阿拉伯聯合大公國阿布達比，亞斯島將開發新一代海洋生物主題公園──「阿布達比海洋世界」，近期主要施工包括完成主要鋼架安裝，且海洋生物公園外殼的結構已接近完成，建設已達 64%，預計於明(2022)年竣工，阿布達比海洋世界落成後，將成為世界上最大、最廣闊的海洋生物水族館的所在地，可容納 2500 萬升水和超過 68000 種海洋動物，包括鯊魚、魚群、鬼蝠魟和海龜。水族館主要聚焦於 20 公尺高的垂直展示窗「Endless Vista」，跨越多層樓，將有蔚為奇觀且令人驚艷的水生場景，並展開海洋救援、研究、教育和保育的承諾。

阿布達比海洋世界的觀景台

阿布達比海洋世界佔地 183000 平方公尺 (m2)，室內橫跨五個樓層，其設計充分利用海洋世界在海洋研究、保育和動物福利方面超過 55 年的經驗。阿布達比海洋世界進一步支持 Miral 將亞斯島定位為全球頂級旅遊目的地之一的願景。

模擬圖

目前建設進度島上獨特的景點，包括：阿布達比法拉利世界 (Ferrari World Abu Dhabi)、亞斯水世界 (Yas Waterworld)、阿布達比華納兄弟主題公園 (Warner Bros. World Abu Dhabi) 和阿布達比 CLYMB等！

Miral 執行長 Mohamed Abdalla Al Zaabi 表示：「我們很高興與 SeaWorld Parks ＆Entertainment 公司合作開發新一代海洋生物公園，其將擁有世界上最大的海洋水族館，和阿拉伯聯合大公國第一個專門研究和照護動物的研究中心。這對亞斯島現有引人入勝的體驗和景點來說是一項重大補充，也實現我們將該島定位為居民和遊客等全球頂級旅遊目的地的願景。」

阿布達比海洋世界還將獲得 Estidama 2 顆珍珠等級認證，Estidama 是阿拉伯聯合大公國為評估永續成效所採取的建築設計方法和架構，為一座新綠色標準建設。