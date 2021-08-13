大鶴為戲克服心理障礙。（金盞花大影業提供）

大鶴劇中被阿魯巴。（金盞花大影業提供）

蔡承儒（左起）、石知田、張紹琛。（金盞花大影業提供）

演員和導演線上快閃特映會。（金盞花大影業提供）

億萬導演程偉豪和魚丁糸合作的迷你劇集《池塘怪談》，挑戰音樂與戲劇深度結合，12日在myVideo和公視＋影音平台開播，魚丁糸也在YouTube官方頻道直播「Ep1、Ep2快閃特映會」，最高同時吸引3000人一起入池追劇聽歌。

《池塘怪談》是為魚丁糸新專輯《池堂怪談》打造的專屬迷你影集，講述福平鎮上一所池堂高中裡，5名學生之間青春友情背叛的故事。此次不僅有魚丁糸的創意貫穿劇情主軸和配樂，程偉豪也在導戲之外跨界與魚丁糸合作3首歌詞。每1集《池塘怪談》片尾曲，都將開箱1首魚丁系《池堂怪談》裡的新歌。

《池塘怪談》由林鶴軒、陳姸霏、石知田等新銳演員主演，林鶴軒坦言，「第一次看到劇本頭有點暈，我會跟不同時空的自己對話，是很龐雜排列組合，很容易搞混，這是我遇過最難角色。」飾演員警「老袁」的趙正平更直言，「這個戲拍得我糊里糊塗，我真的搞不清楚。」

昨天線上「快閃特映會」中，看完《池塘怪談》前2集的網友們在聊天室欣喜揭露劇中隱藏的魚丁秘密，像是車禍發生於2004年5月30日，正是蘇打綠的出道日、與魚丁糸歌迷暱稱「浮萍」同音的「福平」便當店。

眾人更1秒發現由阿福和家凱客串的員警，力讚本劇「真的一點也不恐怖欸，笑死」、「河童好鬧，我剛剛看了瞎毀」、「歌跟內容完全搭」、「配樂好可愛」。

阿福在直播中說，「我們喜歡把事情做得很極致，能夠搶奪偉豪導演的處女迷你劇集，覺得非常榮幸。」小威感嘆，「導演真的用盡生命在拍，現在的版本多了很多難以想像的後製細節。」家凱則爆料導演甚至跨刀參與了配樂，「導演最厲害的是音很準，有一些口哨是他吹的，真的很厲害！」

在幕後花絮中的關鍵池塘打架戲，原來大鶴在讀劇本時曾脫口「就不要寒流來」，結果一語成讖，明明是夏天拍攝，一夜間溫度竟驟降到剩12度。但這場戲也讓大鶴、石知田（飾阿丁）、蔡承儒（飾大糸）、張紹琛（飾小Q）建立起革命情感。

怕水又對池水過敏的大鶴，拍到覺得人生好難、冷到哭；石知田也回憶自己邊手抖邊遞薑茶，「我們幾個體脂比較低冷到恍神，只有小Q完全不怕，還說你們會冷喔？那是我們第2天拍攝，那1場拍完後大家感情變超好。因為要下水，我們全都脫光只穿1件超短泳褲，全身包保鮮膜，脫掉保鮮膜後一起沖熱水。」

4人在戲裡歡樂重現學生時代和死黨間的嬉笑打鬧，沒事來招「童子拜觀音」，或掃地時間起鬨對「校園女神」椰子樹大玩「阿魯巴」。在釋出的花絮影片中，幾位男演員熱烈討論「阿魯巴」的典故，大鶴還開玩笑拍完樹上黏黏的，一度被導演指正「表情不要太享受」。

這段劇情在直播時也勾起魚丁糸團員的青春回憶，馨儀笑說以前男生這些白爛舉動「看到不想再看」，網友也表示「感覺像看到以前的自己在耍憨」，非常懷念年少輕狂的歲月。《池塘怪談》第一集幕後花絮影片請見：https：／／youtu.be／ypJdG6BtiUo

隨劇曝光的第2集片尾曲〈蜂蜜人蔘〉，作詞人赫然出現導演的名字。程偉豪害羞沒想到竟能讓青峰看到自己寫的歌詞，根本是一步登天。青峰則肯定導演的功力，「我本來想寫跟存在主義相關的內容，結果他已經先寫了，以後可以組作詞雙人組。」