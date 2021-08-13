高醫大13日線上頒給美國在台協會前處長酈英傑名譽博士學位。（高雄醫學大學提供／袁庭堯高雄傳真）

美國在台協會前處長酈英傑1983年就讀奧勒岡健康科學大學時，曾在高醫牙科實習6週。高醫大感謝他在任時促成美國捐贈疫苗，卸任前協助重啟台美「貿易暨投資架構協定」會談，對促進台美友好關係有卓越貢獻，13日線上頒授名譽博士學位。

名譽博士頒授典禮以視訊方式進行，在美國在台協會高雄分處禹道瑞處長、高醫大董事會董事長陳建志、高醫大董事會董事李惠娥及校院首長見證下，高醫大校長鐘育志線上授予酈英傑名譽博士學位，表揚他任內積極增進兩國政府合作交流的卓越貢獻，這也是高雄醫學大學首次舉辦海外線上名譽博士學位頒授典禮。

高醫大董事會董事長陳建志表示，酈英傑曾經是高醫校園中的一份子，期待他未來和高醫持續互動，讓高醫學生有最棒的「大學社會責任」實踐楷模對象。

高醫大校長鐘育志表示，「尊重生命、追求真理」是高醫大的核心價值，酈英傑前處長無論以宣教士、牙醫師或是外交官的身分，所言所行在在顯示對生命價值的尊重。

酈英傑表示，高雄是他在台灣第一個落腳的地方，來高雄傳教及在高雄醫學大學見習，所見所學提供了他外交官工作所需的實際訓練。多年來高醫大是AIT互動密切的夥伴，除了提供醫療照護協助也共同合作課程、演講與交流活動，這些交流印證了美國與台灣人民間的連結，也是美台夥伴關係最穩固的基石。很榮幸獲得高雄醫學大學名譽博士殊榮，身為高醫大家庭的新成員，期待與大家合作為深化美台關係持續共同努力。