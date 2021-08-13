台南市學甲、北門農田近日出現3隻台灣稀有迷鳥彩䴉。（鳥友李榮進提供／劉秀芬台南傳真）

台南市學甲、北門農田近日出現3隻台灣稀有迷鳥彩䴉。（鳥友李榮進提供／劉秀芬台南傳真）

台南市學甲、北門農田近日出現3隻台灣稀有迷鳥彩䴉。（鳥友李榮進提供／劉秀芬台南傳真）

台南市學甲、北門農田近日出現3隻台灣稀有迷鳥彩䴉，吸引許多鳥友前往搶拍難得的彩䴉覓食棲息情形，台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，台南的環境良好，因此吸引迷鳥彩䴉等鳥類來覓食棲息。

據了解，2020年4月就有鳥友在屏東東港目擊17隻彩䴉，爾後更發現幼鳥出現在屏東崁頂油車庄野外，是台灣首度發現幼鳥，而族群數量更從17隻增加到20隻，拍鳥俱樂部社長黃蜀婷說，彩䴉可能已適應了台灣的自然環境，會不會成為留鳥值得觀察。

今年6月間，北門二重港某處農地也發現2隻彩䴉，引起鳥友關注。這幾日鳥友間則傳出在學甲，北門發現3隻不同個體彩䴉。宜蘭目前也有一隻彩䴉，是宜蘭首次記錄，鳥友們正密切注意彩䴉在各地的鳥況。

彩䴉分布於歐洲南部、亞、非、美洲、中國大陸等地，棲息在湖沼間，在台灣是稀有迷鳥，喜群居，常在沼澤、河口、水稻田或溼地等淺水地帶覓食，主要以水生昆蟲、軟體動物等小型無脊椎動物為食。

鳥類生態專家蕭木吉、蔡牧起也認為，台灣的環境、食物都適合彩䴉生長，是否會成為台灣的留鳥，在台灣繁殖，值得持續觀察。