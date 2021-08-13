國民黨發言人陳偉杰今天表示，蔡英文總統看完奧運才勘災，原來天災比不上大內宣；蔡政府不去催國際疫苗，處心積慮推銷高端，甚至不顧民意拒發現金強推五倍券做政績，顯然已說明沒有連任壓力的蔡英文，早已將責任遠遠拋諸腦後，也凸顯民進黨政府距離民心遙遠。

首先，陳偉杰指出，8月2日南部淹大水，許多農家損失慘重，但正值奧運比賽期間，蔡英文總統關心奧運成績比災情要來的多，可以第一時間就在臉書上恭喜選手，卻無法第一時間關心災情。

陳偉杰表示，直到奧運結束，8月9日蔡英文才去勘災，行政院長蘇貞昌更索性直接巡視沒有災情的農地，再跟農民說加油。他說，在民進黨政府心裡，農民比不上選手，天災比不上臉書大內宣，蔡英文沒了連任壓力，連責任感也跟著沒了。

接著，陳偉杰說，如今國際疫苗缺貨，各國政府紛紛組團催疫苗，但民進黨政府老神在在，8月23日規劃開始打高端，對於國際疫苗缺貨問題毫不在意，反而組團開始大內宣推銷高端。

他直指，綠營民代組團打高端、綠營名嘴推廣打高端，質疑高端者均遭批「內奸」；大家可以拭目以待，未來絕不會缺貨、而且還能銜接著天衣無縫的疫苗，絕對就是高端，如果其他國產疫苗再加入，民進黨政府就更游刃有餘、肆無忌憚了。

再者，陳偉杰痛批，讓民眾更無奈的是，民進黨政府幾乎已決定不發紓困現金，而是發放振興五倍券。不顧民意的要求，民進黨府、院已達成共識，僅剩下還有部分民代抱著民意希望政府普發現金，但在黨意高於民意的現實上，最終還是會全面妥協。

陳偉杰指出，民進黨還自行公布民調，超過6成民眾支持五倍券，但卻不參考其他逾9成民眾盼發現金的媒體民調；年底有多項公投要進行，民進黨政府想藉五倍券進行大內宣來做政績，恐怕是想影響公投結果，儘管目前尚未做最後決定，但民進黨政府發放五倍券的意圖已很明顯。