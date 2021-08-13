因在疫情期間砸下巨資擴張國際版圖，並進軍已經相當擁擠的雜貨外送市場，美國餐飲外送新創公司DoorDash Inc第二季虧損超出市場預期。

受此打擊，DoorDash盤後股價大跌5.2%，報178.45美元。雖然營收激增，但DoorDash表示，第二季總支出增加了1倍多，達到13.4億美元。

必需品的外送需求在這場公衛危機期間一直相當強勁，促使DoorDash與寵物專業零售商PetSmart、雜貨業者Albertsons和植物肉製造商Beyond Meat簽署新的合作夥伴關係。且為了拓展其大本營美國以外的事業版圖，DoorDash亦進軍加拿大、澳洲和日本市場。

雖然這有助於該公司第二季營收較去年同期大幅成長83%，達到12.4億美元，優於市場預估的11億美元，但大舉砸錢擴張事業亦導致虧損擴大，其每股虧損達30美分，超出分析師預估的每股虧損20美分。

不過，DoorDash第二季調整後息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）為1.13億美元，較去年同期的獲利7900萬美元大幅成長成長，並優於市場預期。

DoorDash仍然看好全年展望，預期全年市場總訂單價值（用以衡量所有應用程式的訂單和訂閱費總價值）將介於390億～405億美元，高於公司3個月前預估的介於350億～380億美元。DoorDash並上修核心獲利預測。