下周國際新聞事件
8/16 周一 日本第2季GDP經濟成長
日本6月工業生產
美國8月紐約州製造業指數
8/17 周二 英國7月失業補助申請人數變化
英國5月就業數字
英國6月失業率
歐元區6月營建輸出
歐元區第2季就業數字
歐元區第2季GDP經濟成長
美國7月零售銷售
美國7月工業生產
美國6月企業庫存
美國8月NAHB房市指數
業績報告：安捷倫科技、家得寶、沃爾瑪
8/18 周三 美國API原油相關報告
日本6月機械訂單
英國/歐元區 7月通膨率
英國7月生產者物價指數
英國7月零售物價
美國7月新屋開工率
美國7月房屋興建許可
美國EIA原油相關報告
業績報告：亞德諾半導體、思科、輝達、目標百貨
8/19 周四 美國聯邦公開市場委員會會議記錄
日本8月路透短觀指數
美國初次申請失業補助人數
美國8月Fed製造業指數
業績報告：應用材料、
8/20 周五 韓國/德國 7月生產者物價
英國8月Gfk消費者信心
日本7月通膨率
英國7月零售銷售
業績報告：迪爾農具
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