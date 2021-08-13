下周國際新聞事件

8/16 周一 日本第2季GDP經濟成長

日本6月工業生產

美國8月紐約州製造業指數

8/17 周二 英國7月失業補助申請人數變化

英國5月就業數字

英國6月失業率

歐元區6月營建輸出

歐元區第2季就業數字

歐元區第2季GDP經濟成長

美國7月零售銷售

美國7月工業生產

美國6月企業庫存

美國8月NAHB房市指數

業績報告：安捷倫科技、家得寶、沃爾瑪

8/18 周三 美國API原油相關報告

日本6月機械訂單

英國/歐元區 7月通膨率

英國7月生產者物價指數

英國7月零售物價

美國7月新屋開工率

美國7月房屋興建許可

美國EIA原油相關報告

業績報告：亞德諾半導體、思科、輝達、目標百貨

8/19 周四 美國聯邦公開市場委員會會議記錄

日本8月路透短觀指數

美國初次申請失業補助人數

美國8月Fed製造業指數

業績報告：應用材料、

8/20 周五 韓國/德國 7月生產者物價

英國8月Gfk消費者信心

日本7月通膨率

英國7月零售銷售

業績報告：迪爾農具

《國際金融》飆不累 歐股連10日創新高
《國際油價》需求疑慮 原油期貨回落
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