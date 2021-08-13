林漿紙大廠華紙(1905)今日召開線上法說，受惠漿價持穩高檔、紙品漲價轉嫁成本及庫存控管奏效，2021年第二季稅後淨利倍增衝上4.08億元、每股盈餘（EPS）0.37元，創近8年半高點。累計上半年稅後淨利5.02億元、每股盈餘0.46元，雙創近11年同期高點。

華紙第二季合併營收57.41億元，季增4.82％、年增達27.57％，創近2年半高點。毛利率18.07％、營益率8.03％，雙創10年半新高。使歸屬母公司稅後淨利達4.08億元，季增達3.3倍、年增達10.24倍，每股盈餘0.37元，創併入永豐餘紙板事業部以來近8年半高點。

合計華紙上半年合併營收112.18億元、年增達23.8％，創同期次高。毛利率14.88％、營益率5.11％，分創近11年、近10年同期高點。歸屬母公司稅後淨利5.02億元、每股盈餘0.46元，較去年同期虧損0.81億元、每股虧損0.07元大幅轉盈，雙創近11年同期高點。

華紙代理發言人林冠均表示，受惠漿價持穩高檔、紙品漲價轉嫁成本及庫存控管奏效等3因素帶動，使第二季營收、毛利率及營益率同步續揚。配合採權益法認列轉投資收益挹注，業外收益持穩高檔，使整體獲利成長動能高於營收。