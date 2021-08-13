TPK-KY(3673)公布第2季財報，單季營收為245.9億元，歸屬於母公司之稅後淨利為3.2億元，每股盈餘0.79元。上半年歸屬於母公司之稅後淨利約6.7億元，每股盈餘1.65元。

公司指出，第2季由於季節性庫存調整及新舊產品世代交替，營收季減15.8％，其中，在新產品即將推出，智慧型手機出貨量減少幅度最大。第2季雖屬傳統淡季，但筆記型電腦需求仍暢旺，NB營收季成長達13.9％，且佔公司整體營收近15％，車載用觸控及非消費性電子產品相關觸控合計亦佔公司營收約6％左右。

第2季小尺寸產品（＜7吋）營收季減44.8％，佔整體營收比重18％，比第1季佔比 27％大幅下降；平板電腦（7-11吋）產品受到淡季出貨下滑影響，營收較前季減少21.3％，佔總營收比重約28％；筆記型電腦及大尺寸平板電腦（11-16吋）產品營收較上季成長10.0％，佔整體營收比重從第1季38％成長至49％。

雖然營收受到季節性調整因素影響而下滑，但第2季營業毛利為9.7億元，季增16.9％，主要因大尺寸產品如平板電腦及筆記型電腦營收貢獻比重提高，毛利率由第1季2.9％增加4.0％。

在銷貨成本方面，第2季原料成本為204億元，因原料成本佔比較高智慧型手機產品比重降低，整體原料成本佔營收比重由上季84.9％降為83.0％；營業費用第2季仍維持在7.9億元，佔營收比重3.2％。

受惠於有利產品組合及有效費用控管政策下，第2季營業利益為1.8億元，營業利益率0.7％。第2季淨利息費用僅0.06億元，且外匯淨收益0.36億元，公司單季每股稅後盈餘為0.79元。