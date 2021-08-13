中央流行疫情指揮中心今公布境外移入個案基因定序結果，近一周共驗出4例Delta病毒株、1例Alpha病毒株，以及1例哥倫比亞B.1.621病毒株；指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞證實，這是國內首度出現哥倫比亞病毒株個案。

羅一鈞指出，驗出哥倫比亞病毒株的案15858為本國籍60多歲女性，8月3日自美國入境，已於7月5日、16日接種兩劑BNT疫苗，入境時無症狀，但機場唾液採檢陽性，CT值29，從防疫旅館轉送檢疫所，昨晚再轉送負壓隔離病房，再次採檢CT值為35，看後續變化能否解隔離。

羅一鈞說明，哥倫比亞病毒株在今年1月首度被驗出，5月WHO把它加入變異株名單；目前至少28國曾出現該病毒株，推測從南美洲往美國擴散，歐洲少數國家也有。

羅一鈞表示，針對境外移入個案都會做基因定序，目前共找到7種變異株，分別是Alpha39例、Beta6例、Delta42例、Gamma6例、Theta2例、加州變異株5例、哥倫比亞變異株1例。